Giardinaggio: Abruzzo regione più green d\'Italia

Abruzzo, 13 aprile 2017 - Un importante e-commerce di fai da te e giardinaggio in Italia, ha svolto un sondaggio su quali sono le abitudini degli italiani in fatto di giardinaggio. Anche se i risultati denotano differenze tra le varie regioni della Penisola, la cura di piante e fiori pare essere un'attività particolarmente apprezzata .

Conquista il titolo di regione più green secondo il sondaggio l'Abruzzo, che, con il 93,7% degli intervistati che dichiara di dedicarsi settimanalmente alla cura di fiori e piante, è la regione in cui si fa più giardinaggio in tutta Italia. Il fanalino di coda è la Lombardia, regione in cui il 45% degli intervistati dichiara di non fare mai, o molto raramente, giardinaggio. Ben il 70% degli intervistati dichiara di svolgerla con una certa regolarità: il 37% si dedica al giardinaggio almeno una volta alla settimana, il 9% una volta al mese e il 24% almeno una volta al giorno. Solo il 10% dichiara di non essersi mai avvicinato a questo hobby.

Le percentuali emerse rappresentano la tendenza sempre più diffusa ad adottare uno stile di vita green ed a stretto contatto con la natura. Il giardinaggio, inoltre, è un'attività alla portata di tutti, a prescindere da età e sesso. Non è' un caso che i dati indichino una divisione di sessi molto equa tra gli appassionati di giardinaggio (52,8% donne e 47,2% uomini), nonchè una predilezione da parte dei meno giovani per questa attività: la totalità degli over 55 intervistati dichiara di dedicarsi soprattutto alla coltivazione di orti e alla cura di fiori e piante ogni settimana; in seconda battuta, la fascia tra i 26 e i 34 anni.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.lafeniceservizi.it