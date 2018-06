Messina, Giardini Naxos: monoposto precipita in mare

GIARDINI NAXOS (ME) 3 GIUGNO - Questa mattina un aereo monoposto è finito in mare nei pressi del molo di Schisò, davanti agli stabilimenti balneari di Giardini Naxos (ME). Il pilota è riuscito a salvarsi.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Secondo quanto appurato il velivolo ha improvvisamente perso il suo assetto di volo, fortunatamente il pilota è riuscito a compiere un ammaraggio a pochi metri dalla battigia ed è stato prontamente soccorso e portato a riva. Sul posto erano presenti

Anche medici e vigili del fuoco.

I carabinieri e la Guardia Costiera stanno indagando per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Fonte immagine: messina.gds.it

Fabio Di Paolo