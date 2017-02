"Gimme Danger", oggi ultimo giorno nelle sale per il docufilm su Iggy Pop

NEW YORK, 22 FEBBRAIO - Jim Jarmush, un grandissimo amico di vecchia data dell'icona del rock, Iggy Pop, ha pensato di realizzare un documentario sulla vita del cantante e della sua band, gli “Stooges”. Il docu-film è stato presentato nel 2016 al festival di Cannes, e in Italia viene trasmesso, purtroppo, per soli due giorni. È stato, e sarà nelle sale cinematografiche il 21 e 22 febbraio.

Si tratta di una lunga intervista a Iggy Pop, il cui vero nome è James Osterberg, leader di una delle band più amate degli anni passati e che, ancora oggi, rimane impressa nelle playlist musicali degli appassionati del genere.

Le storie che vengono raccontate da Iggy Pop, riguardo la nascita, lo scioglimento, e la reunion degli Stooges, sono molte, e non mancano di certo di quel velo di follia che lo hanno accompagnato lungo tutta la sua carriera.

Il documentario non si sarebbe potuto concludere se non con una frase a dir poco egocentrica dell'Iguana: “Non voglio essere punk. Voglio solo essere”.

Chiara Fossati

immagine da www.classicrockitalia.it