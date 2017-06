GiocaItalia, festa d\'estate a Milano e Provincia

PESCHIERA BORROMEO (MI), 04 GIUGNO - Prima festa d’estate per l’intera area metropolitana milanese: dal 30 giugno al 2 luglio avrà luogo GiocaItalia, una manifestazione di prestigio nazionale che giunge quest’anno alla sua 40esima edizione.

La tre giorni, che troverà spazio sotto i tendoni del Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo, sarà un grande contenitore di cultura e approfondimenti, giochi e spettacoli, divertimento e magia.

Il programma integrale della kermesse, variegato e corposo, sarà presentato prossimamente in una conferenza stampa in via di definizione da Sandro Ravagnani, fondatore e direttore artistico di GiocaItalia, e da Paride Orfei, figlio del grande Nando e numero uno del circo.

Tra gli appuntamenti sono compresi:

• Stand di fumetteria

• Spettacoli di intrattenimento

• Talk show condotto da Mirko Cantarella, giornalista e artista radio televisivo, dal titolo La tv dei ragazzi dagli anni 60 ad oggi

• Il focus: La fenomenologia di Topolino in Italia e nel Mondo. Arnoldo Mondadori e Walt Disney

• GiocaItalia rende omaggio ai personaggi che hanno fatto la storia della radio e della televisione italiana "Cino Tortorella - Gianni Boncompagni - Daniele Piombi"

• Alda Merini, una delle figure più affascinanti nel panorama contemporaneo della letteratura, ritratta da chi l’ha vissuta da vicino come il suo grande amico Giuliano Grittini, autore di numerosi scritti che la riguardano

• Baby disco dance

• Premio GiocaItalia 2017 alla carriera ad Adriano De Maio, autore televisivo e dirigente di Raiuno; attualmente si occupa di programmi di intrattenimento ed è responsabile dell’Arena di Massimo Giletti.

• Premio GiocaItalia per il musical ai fratelli Marco e Massimo Grieco, padri dell’opera Mute, il musical a cappella a favore della libertà di espressione artistica

• Premio GiocaItalia 2017 per la musica al baritono e musicista Simone Tansini

Giocaitalia Ufficio stampa