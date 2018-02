Giochi 2018: A Casa Italia le due Coree unite dal taekwondo

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 10 FEBBAIO - Le due Coree a Casa Italia a PyeongChang. La location della spedizione azzurra ai Giochi olimpici invernali questa mattina e' diventata teatro di un incontro speciale, capace di sottolineare la valenza dello sport come strumento universale di dialogo e di pace.

Si e' tenuta una esibizione di una rappresentanza di atleti di taekwondo della Corea del Sud alla presenza di due atleti della Corea del Nord. A fare gli onori di casa la delegazione italiana guidata dal presidente del Coni Giovanni Malago'. Presente anche il Presidente della World Taekwondo Federation, Choue Chungwon, e il presidente dell'ITF, il nordcoreano Ri Yong Son, oltre ai membri CIO italiani Mario Pescante e Ivo Ferriani. Per il numero uno del taekwondo mondiale Chungwon quella di Casa Italia e' stata una "bella occasione di condivisione e in questo drammatico momento per i nostri paesi abbiamo deciso di riunire i due team e il nostro motto e' che la pace e' molto piu' preziosa della vittoria".Ri Yong Song ha rimarcato "siamo tutti coreani, guardate le nostre facce. Il mondo intero ieri ha visto le due Coree assieme. Taekwondo significa pace e armonia, l'Olimpiade e' evento di pace, e' emozionante per noi che si svolga in Corea". La mattinata si e' chiusa con la suggestiva esibizione alla quale hanno assistito due atleti della Corea del Nord, Kim Kwangju e Ri SukHyang. "Sono molto emozionata per questa riunione tra i nostri Paesi - ha detto Ri SukHyang che ha sfilato sotto la bandiera unificata delle Coree -. Per me e' la seconda volta in Corea del Sud ed e' stato emozionante".