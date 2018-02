Giochi olimpici 2018: Buongiorno Italia; doppietta bob Germania, show Corea

Giochi: Buongiorno Italia; doppietta bob Germania, show Corea. Rush finale medaglie. E Cio conferma bando, Russia senza bandiera

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 25 FEBBRAIO - Germania e Corea regine nel rush finale dei Giochi di PyeongChang. Nell'ultimo giorno di gare i tedeschi hanno reso ancora più avvincente il testa a testa al vertice, grazie alla doppietta oro-argento messa a segno nel bob a 4.

Ma anche i padroni di casa si prendono altri due argenti, uno proprio allo Sliding center nel bob, con il secondo posto ex aequo con uno dei due equipaggi della Germania. L'altro argento è nel curling: sfuma infatti il sogno d'oro delle 'ragazze aglio' coreane, che hanno scalato il ranking in questi giorni e dopo aver battuto in semifinale il Giappone avevano cullato il sogno del titolo olimpico. Ma in finale sono costrette a cedere alla Svezia 8-3.

Intanto la Corea vola al settimo posto nel medagliere. In attesa delle ultime due gare (la 30 km di fondo femminile e la finale di hockey tra Russia e Germania), tutto pronto per la cerimonia di chiusura a PyeongChang: la delegazione russa ci sarà, ma senza la bandiera e con le divise neutrali.



Il Cio infatti all'unanimità ha confermato il divieto: niente reintegro dunque, il comitato esecutivo lo ha bocciato alla luce dei due casi di doping che hanno coinvolto i russi. Il bando resta, ma al Cio c'è la volontà di riammetter in tempi non lunghi la Russia nella famiglia olimpica.