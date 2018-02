Giochi olimpici 2018: Italia è Oro. Trionfo Goggia, è il 14esimo oro olimpico nello sci

PYEONGCHANG, 21 FEBBRAIO - Sofia oggi si è fatta la storia. L'attendevano tutti e lei non ha tradito le attese. Sapeva di essere la più forte e lo ha dimostrato tra i piani, curvoni e salti della pista di Joengseon durante la gara più importante della sua carriera, la discesa libera delle Olimpiadi di PyeongChang. Sofia Goggia con questo oro nella disciplina Regina dello sci alpino, Koenigdisziplin come la chiamano gli austriaci, è entrata nella storia dello sport italiano come la prima donna ad avere conquistato un oro in questa discipina. Lo sci rosa non vinceva una medaglia d'oro dal 2002. La giovane classe 1992, di Valle di Astino (nella zona di Bergamo Alta), finanziera, vince la quattordicesima medaglia dello sci azzurro ai Giochi olimpici. Ma c'è dell'altro l'Italia non conquistava un oro in questa disciplina dal 15 febbraio 1952 anno in cui il leggendario Zeno Colò lo portò a casa alle Ompiadi di Oslo: 66 anni fa.

Eccellente l'azione della bergamasca, in particolare nella parte centrale e finale della pista. Una sciata scorrevole, redditizia frutto di un lungo studio del tracciato che presentava alcuni punti chiave dopo qualche salto dove era fondamentale essere reattivi e ricordarsi la dislocazione delle porte. Scesa col pettorale numero 5, la Goggia ha atteso la discesa dell'amica-rivale: la statunitense Lindsey Vonn la cui sciata non è stata così perfetta come in altre occasioni e al traguardo ha accusato un ritardo di ben 47 centesimi vincendo comunque una medaglia di bronzo.



"Quella bambina che sciava a Foppolo e che sognava di diventare una campionessa olimpica oggi ha realizzato il suo sogno". Lo ha detto la neo campionessa olimpica al termine della cerimonia di premiazione nel parterre della pista di Joengseon. "Mi sono allenata per tutta l'estate e anche se negli ultimi giorni non sono riuscita a fare quello che avrei dovuto. Al cancelletto mi sono detta 'dai oggi è la tua giornata'. Sono contentissima, anche se ancora non mi sono resa conto di avere la medaglia d'oro", ha poi aggiunto la Goggia.



La "discesa della maturità": così l'ha definita la giovane finanziera che alla domanda come cambierà la tua vita, ha risposto : "Non cambieraà nulla, chi mi vuole bene, mi vorrà bene lo stesso. Mi fa molto piacere essere la prima italiana a vincere la medaglia d'oro olimpica in discesa, ma siamo una squadra che sta riscrivendo la storia: Brignone, la tripletta di Aspen". Parlando della gara di oggi l'atleta ha detto che "avevo talmente tanta concentrazione su quello che dovevo fare e che ho fatto, e ancora adesso che tutto è finito non riesco a rendermi conto realmente di quello che è successo. Il mio livello di attenzione è ancora troppo alto. Lindsey Vonn è sicuramente partita per vincere, ma io volevo fare lo stesso. Questa volta la vittoria è mia".



A conquistare l'argento a soli nove centesimi dall'azzurra, la norvegese Ragnhild Mowinckel, piccola sorpresa di questa Olimpiade al secondo argento dopo quello nel gigante.