Giochi Olimpici invernali, l\'Italia porta a casa altre 2 medaglie. Salgono a 8 i podi totali

PIZZO CALABRO, 20 FEBBRAIO 2018 - L'Italia degli sport invernali porta a casa altre due medaglie ai Giochi di PyeongChang e fa salire il medagliere a quota 8, non lontanto dalla doppia cifra pronosticata in apertura dei giochi dal presidente del Coni Malagò.

A regalare gli ultimi due podi iridati sono le staffette dello short track di Arianna Fontana e del biathlon di Dorothea Wierer e compagni, rispettivamente con un argento e un bronzo.

Alla Ice Arena di Gangneung è servita ancora la 'Var' dello short track per mettere ordine alla classifica dopo il caos visto in pista: le azzurre, dopo i tremila metri, tagliano il traguardo terze, alle spalle di Corea e Cina. I giudici, però, sanzionano Cina e Canada e l'Italia passa dal bronzo all'argento dopo la sentenza del video. Sul podio finisce anche l'Olanda, aveva corso solo la finale B.

"La staffetta è la gara più bella, premia il lavoro di tutti anche quelli che sono rimasti a casa: ci siamo caricate, la volevamo questa medaglia e così è stato" dichiara Arianna Fontana, che replica l'oro vinto nei 500 metri.

Festa anche per il biathlon, che dopo la medaglia di bronzo in avvio di Dominick Windisch, aveva fallito tutti gli appuntamenti. La staffetta mista, però, è andata a segno. Anche qui, prima dell'assegnazione del bronzo si sono dovuti esprimere i giudici a seguito del ricorso della Germania, finita fuori dal podio per una presunta irregolarità nella volata di Windisch ai danni del tedesco Peiffer.

Dopo mezzora di attesa, la fumata bianca: il podio va all'Italia. Un bronzo che ha il sapore di riscatto per Dorothea Wierer.

Daniele Basili

immagine da repubblica.it