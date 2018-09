Gioco online: una realtà in costante espansione

Nel nostro Paese stiamo vivendo un periodo molto particolare per quanto riguarda il gioco d’azzardo. Nonostante il regolare aumento della spesa pro capite per questo tipo di passatempo, i casinò tradizionali sono tutti sull’orlo della crisi, se non già avviati al fallimento. La motivazione è da correlarsi anche alle ampie possibilità date dal gioco online.



Quanto, quando, come

In molti Paesi europei i siti che propongono la possibilità di puntare ai tavoli del casinò hanno avuto successo in passato, ora stanno vivendo un periodo di alterne vicende. In Italia invece siamo ancora nel pieno fiorire di queste realtà, complice probabilmente anche l’ampio ritardo per quanto riguarda la diffusione di internet. Solo negli ultimi anni infatti l’utilizzo della rete ha coinvolto più del 60% della popolazione, che fino a poco tempo fa non potevano neppure connettersi. Del resto lo sappiamo tutti, oggi più della metà di coloro che utilizzano internet quotidianamente non lo fanno da un computer, ma dallo smartphone o dal tablet. Stiamo quindi vivendo un periodo di fiorente sviluppo per quanto riguarda internet, in senso generale. Di questo stanno godendo soprattutto i negozi e i casinò online.



Perché i giocatori amano internet

I vantaggi di poter utilizzare internet per il proprio divertimento sono evidenti a tutti. Come prima cosa il casinò online è sempre aperto e lo si raggiunge in pochi secondi. Per l’italiano medio appassionato di gioco d’azzardo che solo 10 anni fa voleva puntare sul tavolo della roulette le cose erano ben diverse; i casinò fisici sono infatti quasi tutti posizionati nel centro nord del Paese, e costringono a viaggi prolungati. Le spese poi comprendono anche il soggiorno e il vitto, oltre alla necessità di presentarsi nelle sale del casinò con uno stile per lo meno decoroso. Per entrare in un casinò in rete invece basta accendere il computer, o lo smartphone, e guardare i tavoli che interessano di più. Questo anche nei giorni di festa, o nel cuore della notte. Inoltre i siti che propongono questi giochi offrono sempre ai loro clienti interessanti proposte commerciali, come bonus in denaro, giocate gratis e così via: impensabili nei casinò tradizionali.



Guadagnare con il gioco d’azzardo

È così facile accedere ai tavoli da gioco e vincere qualche euro che ci sono anche siti dedicati alle strategie per guadagnare con il gioco d’azzardo. Esistono infatti veri e propri guru del settore, che suggeriscono strategie roulette o anche per qualsiasi altro tipo di gioco. In questi casi il passatempo si trasforma in un’attività più importante, che può anche consentire di guadagnare qualche euro ogni tanto. Che si tratti di entrate effettivamente cospicue o solo di qualche spicciolo poco importa visto che il giocatore appassionato comunque dedicherebbe del tempo a questo tipo di attività. Almeno però seguendo una strategia si può cercare di spendere meno rispetto a quanto preventivato. Si deve comunque ricordare che i siti di gioco d’azzardo presenti in rete permettono ad ogni giocatore di decidere una cifra limite da mspendere, in un giorno o in un mese, in modo da impedirgli di esagerare.