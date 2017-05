"Giococalciando", a Catanzaro oltre 1200 bambini alla Festa finale presso il Campo federale [Foto]

Concluso Valori in Rete “Giococalciando”, il Progetto FIGC -Settore Giovanile e Scolastico, feste cittadine in tutte le provincie calabresi A Catanzaro oltre 1200 bambini alla Festa finale presso il Campo federale

CATANZARO, 29 MAGGIO - Si è concluso anche in Calabria il progetto “Valori In Rete – Giococalciando”, sviluppato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per l’anno scolastico 2016/2017, in accordo con il MIUR, il CONI e il CIP, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, e destinato a tutti gli studenti, abili e diversamente abili, delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie.

Un’idea progettuale che ha mirato a educare e sensibilizzare studenti, insegnanti e genitori ad assumere sempre comportamenti responsabili; favorire la relazione e la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti; indurre al rispetto di sé, delle regole e degli altri attraverso l’apprendimento del regolamento e dei gesti tecnici del gioco del calcio; formare all’utilizzo delle nuove tecnologie e di efficaci e innovative forme di e-learning attraverso contenuti di interesse come il gioco del calcio e avvicinare i più piccoli alla pratica del gioco del calcio come forma di integrazione sociale.



A tali scopi, “Giococalciando” ha previsto l'organizzazione di attività ludico-motorie propedeutiche al gioco del calcio e incontri formativi realizzati dagli esperti del Settore Giovanile e Scolastico FIGC con bambine, bambini e docenti, nonché l'attivazione di un percorso didattico-formativo in e-learning per favorire la conoscenza degli esercizi, delle tecniche di base e delle regole essenziali del gioco del calcio. “Siamo orgogliosi di avere promosso nelle scuole primarie, con grande impegno e buoni risultati, l’immagine del gioco calcio quale efficace strumento per imparare a essere cittadini rispettosi e responsabili”, ha affermato il coordinatore federale SGS Calabria, Massimo Costa, il quale ha seguito con meticolosità i percorsi attuati nelle diverse scuole primarie calabresi partecipanti al progetto.



La conclusione di “Valori In Rete – Giococalciando” non poteva che essere segnata dalle feste cittadine organizzate nelle diverse provincie con il coinvolgimento di tutte le classi aderenti al progetto e la premiazione delle prime sulla base delle partecipazione e dell’impegno dimostrato.



A Catanzaro grande entusiasmo si è registrato in occasione delle Festa finale. Ben oltre 1200 gli alunni coinvolti in una giornata di festa, socializzazione, gioco e divertimento che si è svolta presso il Campo federale. A parteciparvi sono stati gli Istituti Comprensivi: Catanzaro Nord, Pascoli-Aldisio, Mater Domini, Convitto Galluppi, Mattia Preti, Casalinuovo. Gli alunni hanno lasciato i libri di scuola per dedicarsi ad attività sul campo, giochi con la palla, esercitazioni tecniche. E non è mancata tanta musica che ha accompagnato i balli di gruppo. Una manifestazione ben riuscita grazie ai laureati in scienze motorie che hanno supportato le maestre che a loro volta hanno dimostrato grande sensibilità verso le attività motorie e in particolare il calcio giovanile. A conclusione della giornata sono state consegnate alle scuole delle targhe ricordo e ai bambini braccialetti di gomma colorati.



Dunque, festa in tutte le provincie per la conclusione del progetto “Valori in Rete-Giococalciando”, con l’auspicio delle scuole che vi hanno partecipato di ripetere il prossimo anno l’esperienza.