Gioia Tauro, scoperti 55 kg di cocaina in un container nel porto

GIOIA TAURO, 26 GIUGNO 2017 - I militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno scoperto e sequestrato un ingente carico di cocaina purissima all'interno del porto di Gioia Tauro.

L'operazione è avvenuta in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane - Ufficio Antifrode di Gioia Tauro, ed è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. La scoperta è stata possibile grazie a una serie di incroci documentali e di controlli su container sospetti, anche attraverso sofisticati scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane, con l'ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

La droga è stata rinvenuta all'interno di un container che trasportava caffè, proveniente dal Brasile e diretto in Libano. La cocaina sequestrata era stata suddivisa in 50 panetti, per un totale di 55,47 kg. Se fosse giunta sul mercato, per la vendita al dettaglio, avrebbe fruttato circa 11 milioni di euro.

L'operazione delle Fiamme Gialle, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane, si inserisce nel più generale ambito di intensificazione delle attività di controllo finalizzate a contrastare il traffico di stupefacenti che trasnitano dal porto di Gioia Tauro. Solamente nell'anno in corso sono stati già sequestrato oltre 836 chilogrammi di cocaina purissima.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it