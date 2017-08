Gioia Tauro, sequestrati 220 kg di cocaina

GIOIA TAURO, 11 AGOSTO - Gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con la collaborazione dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e il coordinamento della Dda reggina, hanno sequestrato oltre due quintali di cocaina purissima nel porto di Gioia Tauro.

La droga è stata individuata all'interno di due distinti container provenienti dal porto brasiliano di Santos: uno individuato dai finanzieri e contenente cellulosa e destinato a Napoli e l'altro, sul quale era giunta una specifica segnalazione del Ministero dell'Interno, trasportava bobine d'acciaio ed era diretto a Ploce, in Croazia.



Attraverso una serie di incroci documentali e di controlli con apparecchiature scanner è stata trovata la cocaina contenuta in vari borsoni e suddivisa in 200 panetti, per un totale di 220 chili. Messa sul mercato la sostanza stupefacente avrebbe fruttato circa 44 milioni di euro.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine calabrianews.it)