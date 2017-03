Gioiosa Ionica, tenta di usare assegni non validi: denunciato uomo di 32 anni

GIOIOSA IONICA, 14 MARZO - Un operaio di 32 anni residente nel comune di Gioiosa Ionica avrebbe tentato di acquistare su un sito web di e-commerce un escavatore e una mini pala utilizzando due assegni non validi. Per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Locri per i reati di truffa e ricettazione.

Risulta possibile, secondo quanto appreso dalle agenzie di stampa, che l'uomo non solo abbia tentato di concludere la trattativa fornendo come metodo di pagamento assegni bancari non validi, ma che si sia presentato anche come prestatore di lavoro di un'azienda di costruzioni in realtà non esistente e mai costituita.

Grazie all'attività posta in essere dagli uomini dell'Arma, il presunto tentativo di truffa per l'acquisto dei mezzi di lavoro è stato impedito e l'operaio è stato formalmente denunciato.

Luigi Cacciatori

Immagine da focusjunior.it