Giordania, il governo abolisce matrimonio "riparatore" per gli stupratori

AMMAN, 25 APRILE - Il governo della Giordania ha approvato un disegno di legge per abolire l’Articolo 308, che prevede il perdono degli stupratori nel caso sposino la propria vittima. La storica decisione arriva dopo una lunga campagna delle associazioni per i diritti umani e delle donne. L’Articolo 308 – noto anche come “legge dello stupro” – permetteva di evitare ogni condanna a patto che il matrimonio con la vittima durasse almeno tre anni.

Prima di divenire effettivo, il provvedimento dovrà essere ratificato dal Parlamento. Tra i promotori dell’iniziativa c’è la principessa Basma, la sorella dell’ex re Hussein e zia dell’attuale sovrano Abdullah: “I media devo essere uniti – ha affermato – per condurre questa battaglia nell’opinione pubblica”.

Leggi simili a quella abolita in Giordania continuano a esserci in altri paesi del Medio Oriente come ad esempio in Libano, dove da diversi mesi si sta discutendo di alcune possibili modifiche. Lo scorso dicembre il Parlamento libanese ha abrogato l’articolo 522, analogo a quello della Giordania ma la totale cancellazione deve ancora arrivare.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine jordantimes.com)