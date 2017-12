Giorgio Panariello in IL PANARIELLO CHE VERRA\' a Cascina, Pisa

CASCINA (PI), 1 dDICEMBRE - In un’incantevole atmosfera natalizia allestita alla Città del Teatro e della Cultura di Cascina (PI), tra luci, musiche e colori, Giorgio Panariello torna sul palcoscenico con la sua comicità per coinvolgere tutti gli spettatori in uno spettacolo nuovo e imperdibile.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017 alle ore 21.00.

Protagonista in radio, televisione, teatro e cinema: la sua poliedricità lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia con spettacoli unici, divertenti e allo stesso tempo emozionanti.

Come sempre, il divertimento è assicurato !

Prezzi biglietti: Platea: 55,00 euro, Prima tribuna: 48,00 euro, Seconda tribuna: 44,00 euro, Gradinata (posto unico): 35,00 euro

Prevendite presso il Circuito Box Office: www.boxofficetoscana.it, 055 210804 e punti vendita Coop oppure sul circuito TicketOne: www.ticketone.it e punti vendita MediaWorld

Biglietteria del teatro: 050 744400, biglietteria@lacittadelteatro.it. Informazioni: 345 8212494

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto a prezzo standard previsto per l'evento, ed entrare con un accompagnatore gratuito solo se provvisti di certificato di invalidità al 100%. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso la biglietteria della Città del Teatro.

Onde evitare problemi all'ingresso al teatro e poter accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.

Solo per i disabili su carrozzina sono previsti dei posti predefiniti all’interno della platea.

Accesso Bambini:

Per ragioni di sicurezza ed a tutela dell’incolumità fisica del minore, si sconsiglia fortemente di portare all’evento bambini di età inferiore ai 4 anni. In ogni caso i bambini di età inferiore ai 6 anni accompagnati da un adulto (maggiorenne) provvisto di regolare biglietto possono accedere gratuitamente al luogo dell’evento e assistere allo spettacolo, in numero di un bambino/a per ogni adulto accompagnatore. Se l’adulto ha un biglietto per un settore a posti numerati, il bambino NON ha diritto ad occupare un posto a sedere e deve essere necessariamente essere tenuto in braccio (non sono ammessi carrozzine, passeggini, ovetti vari ecc.).

Il bambino dai 6 anni compiuti in avanti paga il biglietto intero.