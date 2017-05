Giornalismo, è morto Valentino Parlato

ROMA, 2 MAGGIO - È morto Valentino Parlato, fondatore e direttore del Manifesto. Parlato si è spento all'età di 86 anni, era a Tripoli, in Libia, il 7 febbraio 1931, comunista per tutta la vita, ha militato nel Pci fino all'espulsione nel 1969 ed è stato tra i fondatori de Il Manifesto, nonché a più riprese direttore della testata.

"Comunista per tutta la vita, ha militato nel Pci fino alla radiazione, lavorato a Rinascita, fondato e difeso il manifesto in tutta la sua lunga storia. Per ora ci fermiamo qui, abbracciando forte la sua splendida famiglia e tutti i compagni che, come noi, l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene”. Lo ricorda così il Manifesto, che si stringe al dolore e al cordoglio della famiglia.

"Un grande giornalista e un compagno. Ci mancherà", ha detto Il segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni.

"Se ne va un intellettuale sempre lucido e un riferimento per la sinistra italiana. Vicini alla famiglia di Valentino Parlato", scrive su twitter il presidente dei deputati Pd, Ettore Rosato.

Uno degli ultimi interventi pubblici di Parlato è stato quello in cui si era schierato per il 'No' al Referendum Costituzionale e aveva raccontato anche il 'tradimento' nei confronti della sinistra, votando Virginia Raggi come sindaco di Roma: "Ero talmente indignato verso il Pd che per la prima volta ho tradito la sinistra, spero sia anche l’ultima”.

Luigi Cacciatori

Immagine da formiche.net