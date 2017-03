Giornata Internazionale della Donna: bandiera a mezz\'asta a Montecitorio

ROMA, 8 MARZO - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, due collaboratori del Parlamento hanno posto a mezz'asta la bandiera dell'Italia in segno di lutto.

Il Tricolore e la bandiera dell'Unione europea questa mattina si sono presentati a mezz'asta per ricordare tutte quelle donne che, ancora oggi, sono vittime di femminicidio, e per i loro orfani costretti a crescere senza la propria madre.

Anche il presidente della Repubblica Mattarella, in occasione dell'otto marzo, anno della pace, ha ricordato al Quirinale "la passione, le fatiche, i sogni, le amarezze e la gioia di tutte le donne italiane. Della metà dell'Italia!". Mattarella ha inoltre esposto i propri ringraziamenti riguardo la "quotidiana e spesso faticosa azione in favore di una società più equa, più accogliente, più solidale e più integrata", sottolineando quanti "ostacoli, incomprensioni e pregiudizi" le donne d'oggi debbano ancora affrontare.

Durante la giornata su tutto il territorio Italiano saranno presenti delle manifestazioni per ricordare il ruolo della donna all'interno della società. Le mobilitazioni avranno luogo da Milano con la marcia per le vie del centro a Palermo, in cui è in atto protesta nel organizzata per dire no alla violenza di genere.

Alessia Terzo

Immagine da twitter.com