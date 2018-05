Giornata mondiale della libertà di stampa, Mattarella:"è fondamento di democrazia"

ROMA, 3 MAGGIO – Oggi è il giorno in cui nel mondo si celebra la 25esima giornata internazionale della libertà di stampa. A proposito del World Press Freedom Day patrocinato dall'Unesco, il presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato che:"la libertà di informazione, come attesta la nostra Costituzione, è fondamento di democrazia".

Mattarella in occasione della celebrazione, ha voluto inviare un messaggio al presidente dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani, Alessandro Galimberti. "In occasione della XI Giornata della memoria dedicata ai giornalisti uccisi da mafie e terrorismo organizzata dall'Unione Nazionale Cronisti Italiani, desidero esprimere anzitutto i miei sentimenti di vicinanza e di solidarietà ai familiari, agli amici, ai compagni di vita e di lavoro, che hanno visto spezzare l'esistenza di un loro caro. La ricerca della verità, con tenacia, coraggio, intuizione, intelligenza, rigore, ha accompagnato l'impegno di persone consapevoli, che hanno messo la loro professionalità al servizio della crescita della società. Ed è proprio grazie a questi uomini e a queste donne, al loro lavoro, che, dove prima vi era diffusa omertà, ora spesso sono presenti simboli delle associazioni impegnate contro la mafia."

Il presidente della Repubblica ha poi aggiunto: "Dove vi era silenzio dettato dal timore, o dalla connivenza, ora vi sono le parole, forti e coraggiose, dei nostri ragazzi. Dove c'era indifferenza o rassegnazione, ora si insegna la legalità. Una nuova stagione di violenze contro la stampa, in Italia, in Europa, nel mondo, sembra riaffacciarsi: ancora oggi aggressioni e intimidazioni minacciano il lavoro di quei cronisti che non si piegano alla logica di interessi e poteri illegali e della criminalità, recando così un contributo rilevante alla causa della democrazia."

Ha poi concluso: "Occorre sostenere il loro lavoro perchè difendono dall'aggressione la nostra vita sociale e la nostra libertà personale e familiare, attraverso l'informazione libera e corretta. Occorre proteggere le loro voci che rifiutano ogni sopraffazione. La libertà di informazione, come attesta la nostra Costituzione, è fondamento di democrazia."

Diana Sarti

Foto: en.unesco.org