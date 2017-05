Giorno della Nakba: dimostranti palestinesi feriti dall\'esercito

TEL AVIV, 15 MAGGIO - Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa palestinese Maan, oggi, si sono verificati alcuni scontri fra dimostranti palestinesi ed i reparti dell'esercito israeliano, in diverse località della Cisgiordania.

Il conflitto, tra le due fazioni, sarebbe avvenuto durante le manifestazioni organizzate dalle autorità palestinesi in occasione del 69esimo anniversario della “Nakba”. Gli incidenti sono avvenuti nelle vicinanze di Ramallah e nei pressi di Betlemme, dove i soldati israeliani hanno disperso i dimostranti con gas lacrimogeni e proiettili rivestiti di gomma. Secondo i dati raccolti dai servizi di emergenza locali i feriti sarebbero una dozzina, contusi ed intossicati.

Il 15 maggio i palestinesi commemorano la Nakba, cioè la “catastrofe”, l'esodo della popolazione araba palestinese durante la guerra civile del 1947-48, al termine del mandato Britannico, e durante la guerra arabo-israeliana del 1948, dopo la fondazione dello Stato di Israele. Queste commemorazioni sono solite sfociare in scontri tra manifestanti palestinesi e forze di sicurezza israeliane, come nel 2011, anno in cui sono decedute circa venti persone in diverse città della Palestina.

Immagine da: controlacrisi.org

Caterina Apicella