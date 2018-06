Giovane 28enne ucciso a Napoli a colpi di pistola

NAPOLI, 11 GIUGNO – Un giovane di 28 anni è stato ucciso questa mattina all’alba a Napoli, in via Coroglio. La vittima si trovava in auto e, a quanto si apprende dagli investigatori, sembra esser stato avvicinato da alcuni sconosciuti che avrebbero fatto fuoco più volte. Il ragazzo è morto sul colpo.

Le indagini sono svolte dai carabinieri, i quali ritengono che la vittima abbia cercato di fuggire dopo aver compreso di esser seguito. L’auto infatti si è andata a schiantare contro un’abitazione. I killer hanno sparato a una distanza molto ravvicinata. Sul posto i carabinieri di Bagnoli. Sembra che il giovane abbia avuto poco prima un diverbio, con alcuni sconosciuti, per futili motivi, all'interno di una discoteca della zona.

Federico De Simone