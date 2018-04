Giovane italiano muore a Barcellona: è mistero

22 APRILE, BARCELLONA- È ancora sconosciuta la dinamica riguardante la morte di Marcello Mereu, giovane italiano trentenne originario della provincia di Cagliari.



Il ragazzo è precipitato dal quinto piano di un palazzo dove viveva con la fidanzata e altri coinquilini nella “capitale” folkloristica della Catalogna. Si era trasferito da circa un anno per fare il pizzaiolo nella città spagnola della movida e della gioventù.



Sono ancora sconosciute le dinamiche della morte del giovane Marcello, che potrebbe avere avuto un malore, ma saranno le indagini a far luce sull’accaduto.

I familiari sono subito accorsi in terra spagnola, sconvolti e in preda alle disperazione per una vicenda che ancora possiede tanti elementi di mistero