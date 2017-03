Ritrovato giovane scomparso a Bovalino

REGGIO CALABRIA, 21 MARZO - Il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse per rintracciare un giovane di Bovalino la cui scomparsa e' stata denunciata dai familiari. Il giovane, secondo quanto rende noto la stessa prefettura, si e' allontanato dalla propria abitazione nel Comune di Bovalino nella notte di domenica dello scorso 19 marzo.

"Il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse - si legge in un comunicato - e' volto alla definizione dell'assetto organizzativo, dei ruoli operativi e delle attivita' connesse alle fasi di ricerca di persone scomparse, ossia persone che non sono piu' rintracciabili nell'ambito dei propri spazi di vita, per le quali si ritiene possano sussistere condizioni di pericolo per la vita o per l'incolumita'.In conformita' a quanto disposto nel Piano - e' ancora scritto - e' stata prevista, la costituzione di un'Unita' di Ricerca Locale (U.R.L.) per la gestione, sul posto, delle operazioni di ricerca, composta da personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale nonche' da rappresentanti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, della Protezione Civile regionale e provinciale, del SUEM 118 e della Croce Rossa".E' stato ritrovato il giovane scomparso a Bovalino domenica scorsa, di cui i familiari avevano denunciato l'allontanamento dall'abitazione. Lo ha comuniato in serata la prefettura. Il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, aveva predisposto l'attivazione del piano provinciale per la ricerca di persone scomparse