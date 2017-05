Giovane trovato morto nell\'ex Stella Maris a Montesilvano. Ipotesi overdose

MONTESILVANO, 9 MAGGIO 2017 - Si è spento forse a causa di un overdose, nella notte, un giovane di 25 anni di Montesilvano, in provincia di Pescara.

Il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto da alcuni senzatetto all'interno dell'ex colonia Stella Maris, situata sul lungomare della cittadina adriatica e utilizzata come ricovero da disperati della zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, allertati proprio da alcuni avventori della struttura. Non sono ancora chiare al momento le cause della morte ma, stando ai primi rilievi, non è escluso che possa trattarsi di overdose. Gli ospiti della struttura hanno riferito ai soccorritori che il 25enne, nella notte, dormiva con respiro pesante e affannoso.

Il ragazzo era andato via da casa da qualche tempo, la famiglia era a conoscenza dei problemi con la droga.

Daniele Basili

immagine da cityrumors.it