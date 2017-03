Giovane ventenne tenta suicidio in mare, salvato da poliziotti

CETRARO (CS), 15 MARZO - Aveva tentato di suicidarsi gettandosi in mare ma agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Paola gli hanno salvato la vita. Si tratta di un giovane di vent'anni di nazionalita' lettone, residente fuori regione ma domiciliato a Cetraro, nel Cosentino. E' accaduto nella tarda serata di ieri quanto e' pervenuta alla sala operativa del commissariato la segnalazione della presenza, sulla spiaggia di Cetraro, di una persona in mare che manifestava intenzioni suicide.

Il personale delle Volanti e' intervenuto sul posto e, dopo un accurato controllo del tratto di spiaggia segnalato, ha individuato, immerso fino alle spalle, il giovane che, vedendo gli agenti ha inveito immergendosi ancora di piu' nell'acqua. Per farlo desistere dal gesto suicida, i poliziotti si sono lanciati in mare e, coadiuvati da personale della Capitaneria di Porto di Cetraro,lo hanno afferrato. Il giovane si divincolava, ma gli agenti sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua mettendolo in salvo sulla spiaggia. Sul posto sono arrivati intanto gli operatori del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Sono in corso accertamenti allo scopo di stabilire le ragioni del gesto.