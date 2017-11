Giovani anziani commercianti e amministratori di Calcinaia insieme per la giornata internazionale de

CALCINAIA (PISA) - In concomitanza con la giornata internazionale della violenza contro le donne che si celebra Sabato 25 Novembre, anche la Sartoria della Solidarietà di Fornacette, l’Auser e lo SPI-CGIL affiancano il Comune di Calcinaia nella sua opera di sensibilizzazione.

Lo stesso striscione che campeggia sulla facciata del Palazzo Comunale è stato infatti esposto anche di fronte al Circolo Operaio di Fornacette, nel pieno centro del paese.

Tutti gli esercizi commerciali di Calcinaia e Fornacette hanno inoltro esposto una treccia rossa realizzata dalla Sartoria della Solidarietà accompagnata da un messaggio semplice, ma efficace, ovvero “Giù le mani dalle Donne!”. Lo stesso che è stato consegnato Martedì 21 Novembre in Consiglio Comunale a tutti i membri dell’assemblea.

E' sempre in tema di violenza di genere da segnalare un'altra bella iniziativa realizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Calcinaia è quella che coinvolgerà i ragazzi e le ragazze che parteciperanno Sabato 16 Dicembre al mini-torneo di palla prigioniera intitolato a Franca Viola, la prima donna italiana che rifiutò la pratica del “matrimonio riparatore”, divenuta per questo simbolo dell’emancipazione femminile italiana. Saranno i giovani del territorio a disputarsi il titolo di vincitori e saranno ancora loro a decidere a quale associazione o centro antiviolenza destinare il ricavato dell’iniziativa. Non mancherà un momento di confronto e dibattito sul tema della violenza di genere, a cui parteciperanno anche rappresentanti di realtà che quotidianamente lottano contro questo fenomeno.