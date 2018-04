Giovani: paure e speranze. Sulla Via di Damasco - Rai2

ROMA - A Sulla Via di Damasco, sabato 28 Aprile, ore 7.45, su Rai Due, si parla di giovani. Riflettori accesi sulle problematiche che tormentano gli ambienti giovanili, dalla caduta dei valori, alle vecchie e nuove dipendenze, alla frantumazione delle relazioni, all’ossessione di internet.

Ospite del programma di Mons.Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti,, fondatrice della Comunità “Nuovi Orizzonti”, da sempre vicina ai giovani più deboli, quelli che si incontrano alla stazione, nelle periferie, nelle carceri, nei cosiddetti “deserti dell’umanità.” All’inizio della trasmissione, l’intervista a, due ragazzi che non hanno avuto paura di diventare marito e moglie e di prendere in mano la vita, scegliendo l’amore come chiave per affrontare ogni decisione. Segue la testimonianza carica di emozione di, che ha perso suo figlio, Emanuele, per una pastiglia di una droga allucinogena. Da quella tragedia, Gianpietro ha raccolto lo stimolo per aiutare altri genitori a costruire relazioni forti ed autentiche con i propri figli., educatore, racconterà della difficile missione di educare nell’era digitale, con la tecnologia che ha già trasformato in profondità il modo di vivere e di comunicare dei ragazzi. Per finire, la storia di, un altro giovane che ha riscoperto “la gioia di vivere” grazie ad una missione di strada, a fianco delle persone più povere ed emarginate.

don Francesco Cristofaro