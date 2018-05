Giovani: Speciale Tv sul convegno del Movimento Apostolico

CATANZARO 20 MAGGIO - Domani 21 maggio, domenica, ore 16,45 su Padre Pio Tv, ch 145, “Speciale” di 13 minuti del convegno internazionale del Movimento Apostolico.

Egidio Chiarella e Filippo Coppoletta durante la rubrica televisivaci racconteranno il cuore dell’appuntamento sui giovani, ben moderato da don Francesco Brancaccio. Avremo le sintesi degli interventi del cardinale Baldisser i; del procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri; di S.E. Vincenzo Bertolone ; del presidente del Movimento Apostolico , Cesare Rotundo e del giovane avvocato Antonio Afeltra.Interviste flash ai protagonisti del convegno e ampi spazi video sulle migliaia di persone e i numerosi giovani intervenuti. Un grazie va per tutto questo all’ottimo regista Carlo Persempieri. Da sottolineare il lavoro organizzativo di Don Gesualdo de Luca, assistente regionale del Movimento e don Giovanni Scarpino per la direzione dell’ufficio stampa dell’evento. C’è anche da sottolineare il competente lavoro fotografico di Antonio Doria , presente con la sua testata giornalistica InfoOggi.it. Tra il pubblico sessanta sacerdoti del Movimento Apostolico, i responsabili laici di ogni parrocchia e l’assistente centrale Mons. Costantino Di Bruno Molte le presenze venute da fuori la Calabria e dall’estero. Tele Padre Pio, come accennato prima, trasmetterà il tanto apprezzato incontro su scala nazionale e con il satellite raggiungerà l’America e l’Europa. La prima uscita è prevista per domani alle 16.45 e le repliche andranno in onda Mercoledì ore 15.15 e giovedì ore 9.30. CH 145 - satellite 445 - Sky 852 - Buona visione a tutti.

Seguici anche su Facebook Troppa Terra e Poco Cielo