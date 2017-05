Giovani: Speciale Tv sul IX convegno del Movimento Apostolico

CATANZARO, 20 MAGGIO - Domani 21 maggio, domenica, ore 16,45 su Padre Pio Tv, ch 145, “Speciale” di 13 minuti del convegno internazionale del Movimento Apostolico. Egidio Chiarella e Filippo Coppoletta durante la rubrica televisiva “Troppa Terra E Poco Cielo” ci racconteranno il cuore dell’appuntamento sui giovani, ben moderato da don Francesco Brancaccio.



Avremo le sintesi degli interventi del cardinale Baldisseri; del procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri; di S.E. Vincenzo Bertolone; del presidente del Movimento Apostolico, Cesare Rotundo e del giovane avvocato Antonio Afeltra. Interviste flash ai protagonisti del convegno e ampi spazi video sulle migliaia di persone e i numerosi giovani intervenuti.

Un grazie va per tutto questo all’ottimo regista Carlo Persempieri. Da sottolineare il lavoro organizzativo di Don Gesualdo de Luca, assistente regionale del Movimento e don Giovanni Scarpino per la direzione dell’ufficio stampa dell’evento.C’è anche da sottolineare il competente lavoro fotografico dipresente con la sua testata giornalistica InfoOggi.it. Tra il pubblico sessanta sacerdoti del Movimento Apostolico, i responsabili laici di ogni parrocchia e l’assistente centraleMolte le presenze venute da fuori la Calabria e dall’estero. Tele Padre Pio, come accennato prima, trasmetterà il tanto apprezzato incontro su scala nazionale e con il satellite raggiungerà l’America e l’Europa. La prima uscita è prevista pere le repliche andranno in onda. CH 145 - satellite 445 - Sky 852 - Buona visione a tutti.