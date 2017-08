Giovanni Toti a Papa Francesco: "Assurdo pensare allo ius soli mentre l'Europa è sotto attacco"

ROMA, 22 AGOSTO - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un’intervista al Corriere della Sera riaccende la questione ius soli e risponde alle dichiarazioni di Papa Francesco. Toti prende le distanze dalla posizione del pontefice, che ieri aveva invece espresso il suo sostegno ai temi dello ius soli e dello ius culturae.

"Il Papa parla ad anime e coscienze facendo un richiamo ai valori della solidarietà - afferma Toti - ed è comprensibile. La politica però deve fare in modo che quella solidarietà possa attuarsi. Perché accada serve una politica rigorosa di ingressi e sicurezza che passi per un intervento deciso in Libia, anche con forze militari. È necessaria una legislazione speciale europea sul modello di quelle che ci permisero di lottare contro terrorismo politico e mafia. Questo propone il centrodestra, e non è in contraddizione con le parole del Papa”.

Toti non chiude definitivamente la porta allo ius soli, né assume una posizione segnatamente anti-migranti. Il governatore della Liguria, però, puntualizza: “Al momento pensiamo che sia controproducente discutere di ius soli in un continente come l’Europa, sotto attacco, che stenta a far decollare politiche del lavoro per i giovani, che manca di una legislazione per difendersi da fenomeni come i flussi migratori ingestibili o il terrorismo”.

"Il Papa - conclude Toti - esercita un magistero morale e le sue parole su cittadinanza e ius soli sono quelle che è normale attendersi da lui. Ma la politica ha il compito di rendere possibile un sistema di integrazione, senza somministrare una medicina che rischia di uccidere il malato".

Claudio Canzone

Fonte foto: realityshow.globosfere.it