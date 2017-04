Girifalco. Sportello informativo per la consulenza sui bandi

Sportello informativo per la consulenza sui bandi. Pubblicata la determina per la procedura di affidamento GIRIFALCO 16 APRILE – Pubblicata la determina relativa alla procedura di affidamento del servizio di consulenza alla progettazione, realizzazione e gestione di azioni di promozione rivolte alla creazione di uno sportello informativo sulle opportunità di finanziamento diretto e indiretto.

La procedura nasce dalla volontà del Comune di costituire uno sportello informativo volto a fornire consulenza su quesiti relativi a bandi specifici, ai programmi di finanziamento nazionali o internazionali, alle procedure generali, all’ammissibilità del soggetto/idea progettuale in merito ad un singolo bando, ad eventi tematici specifici da affidare in concessione.Lo sportello curerà l’attività di informazione attraverso la composizione di una newsletter a cadenza mensile, contenente informazioni ed aggiornamenti sul settore dei finanziamenti nazionali ed europei, sulle varie iniziative di divulgazione ed informazione portate avanti dalle istituzioni nazionali ed europee in genere, ed ovviamente sui bandi nazionali ed europei. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti verranno inoltre costantemente comunicati attraverso un’apposita “Pagina ufficiale” istituita sul social network Facebook. Ed ancora: lo sportello curerà l’attività di consulenza erogando il servizio, a tutti i cittadini che faranno richiesta, presso la sede dello sportello che verrà individuata all’interno del Palazzo Municipale del Comune di Girifalco. Lo svolgimento di questa attività dovrà essere garantita per un numero minimo di incontri pari a due per ogni mensilità, secondo modalità da concordarsi con l’Amministrazione Comunale.Tutti i soggetti interessati potranno avvalersi del servizio scrivendo all’indirizzo amministrazionecomunegirifalco@gmail.com, dettagliando la loro richiesta. Il presente avviso è rivolto ad associazioni di volontariato e di promozione sociale, organizzazioni non lucrative e qualunque altro soggetto non individuale comunque interessato, specializzato e con esperienza nelle attività progettazione e consulenza alle attività progettuali. La domanda di candidatura dovrà pervenire entro le ore 12del 15 maggio presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Girifalco. Sul sito del Comune e sul profilo Facebook è possibile reperire la modulistica per partecipare alla procedura.L’iniziativa mira a fornire alla cittadinanza uno strumento utile per partecipare ai tanti bandi specifici e ai programmi di finanziamento nazionali o internazionali. Attraverso questo supporto sarà possibile accedere con più facilità alle opportunità messe in cantiere dalla progettazione 2016/2020. Al tempo stesso consentirà al Comune di intercettare tutte le possibilità di sviluppo legate ai bandi.