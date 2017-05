Giro 100, Fraile vince la tappa 11. Resta in rosa Dumoulin

MILANO, 17 MAGGIO - Nella undicesima tappa del Giro 100 (Firenze-Bagno di Romagna, 161 km) si registra la vittoria dello spagnolo Omar Fraile, mentre resta in maglia rosa Dumoulin. Questi i primi verdetti di una tappa emozionante ed avvincente, con una volata che ha visto la vittoria del ciclista spagnolo a spese del portoghese Rui Costa e del francese Rolland, giunti rispettivamente secondo e terzo.

Per l’Italia, la posizione migliore è quella di Giovanni Visconti, che ha concluso la tappa in quinta posizione. In classifica generale resta tuttavia tutto invariato, con l’unica variante di Kangert tra le prime dieci posizioni. La vittoria di Fraile lascia ancora a secco l’Italia per quanto riguarda i successi. Il digiuno dura ormai da 11 tappe, come nel 2010, dove si registrò il primo successo nella tappa successiva. E chissà che la prossima non possa dunque essere la volta giusta per scacciare un record negativo e pesante. Si riprenderà domani in Emilia Romagna, con la “risalita” di 229 km tra Forlì e Reggio Emilia.

CLASSIFICA GENERALE:

1. Dumoulin (Ola)

2. Quintana (Col)

3. Mollema (Ola)

4. Pinot (Fra)

5. Nibali (Ita)

6. Amador (C.Rica)

7. Jungels (Lus)

8. Kangert (Est)

9. Pozzovivo (Ita)

10. Zakarin (Rus)

Cosimo Cataleta