Giro d\'Italia 2017, Fernando Gaviria fa tris sul traguardo di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA, 18 MAGGIO - Fernando Gaviria si conferma il velocista più forte in questa edizione del Giro d’Italia. Il corridore colombiano del team Quick-Step Floors, dopo i successi conquistati a Cagliari e Messina, ha infatti vinto anche la dodicesima tappa della corsa rosa, da Forlì a Reggio Emilia (229 km), battendo allo sprint Jakub Mareczko del team Wilier Triestina-Selle Italia e Sam Bennett della Bora-Hansgrohe. Il 22enne colombiano conserva dunque ben salda sulle sue spalle la Maglia Ciclamino, simbolo del leader della classifica a punti. L’Italia resta ancora a secco di vittorie dopo 12 tappe. Sempre in rosa l’olandese Tom Dumoulin.

Anche la tappa odierna, prima di risolversi in volata, ha visto andare via la fuga, composta da tre corridori: gli italiani Maestri e Marcato e il russo Firsanov, ripresi a poca distanza dal traguardo.

Domani, venerdì 19 maggio, la tredicesima frazione da Reggio Emilia a Tortona, 167 chilometri. Altra possibilità per i velocisti.

ORDINE D’ARRIVO

1.GAVIRIA FERNANDO 5h 18’ 55”; 2. MARECZKO JAKUB 0’ 00”; 3. BENNETT SAM 0’ 00”; 4. BAUHAUS PHIL 0’ 00”; 5. RICHEZE MAXIMILIANO 0’ 00”; 6. GIBBONS RYAN 0’ 00”; 7. MODOLO SACHA 0’ 00”; 8.GREIPEL ANDRE' 0’ 00”; 9. STUYVEN JASPER 0’ 00”; 10.FERRARI ROBERTO 0’ 00”

Antonella Sica