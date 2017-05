Giro d\'Italia 2017, prima tappa: vince a sorpresa l\'austriaco Lukas Pöstlberger

OLBIA, 05 MAGGIO - Lukas Pöstlberger si è aggiudicato la prima tappa dell’edizione numero 100 del Giro d’Italia, 206 km da Alghero ad Olbia. Il corridore della Bora-Hansgrohe, classe 1992, è a sorpresa la prima maglia rosa di quest’anno, nonché il primo austriaco a vestire il simbolo del primato della Corsa rosa.

Con uno scatto all’ultimo chilometro, Pöstlberger ha anticipato il gruppo aggiudicandosi la vittoria. L’austriaco era in testa al plotone per lavorare per il compagno di squadra Sam Bennett, ma si è poi ritrovato da solo al comando, approfittando di un buco che si è creato nei chilometri finali.

Caleb Ewan (Orica) ha regolato il gruppo in volata, piazzandosi secondo davanti al tedesco della Lotto Soudal, Andrè Greipel. Quarto e migliore degli italiani, Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). A seguire Kristian Sbaragli (Dimension Data), Jasper Stuyven (Trek), Ryan Gibbons (Dimension Data), Sam Bennett (Bora) e Phil Bauhaus (Sunweb).

La tappa odierna è stata caratterizzata da una lunga fuga composta da un gruppo di cinque corridori, che si è esaurita solo a tre chilometri dall'arrivo. Nel gruppetto dei fuggitivi, Cesare Benedetti (Bora) che si è aggiudicato i tre traguardi Gpm di giornata, andando così a conquistare la prima maglia azzurra del Giro100.



Antonella Sica