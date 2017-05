Giro d\'Italia 2017, sul traguardo di Tortolì trionfa Greipel ed è la nuova maglia rosa

TORTOLI’, 06 MAGGIO - Andrè Greipel ha vinto in volata la seconda frazione del Giro d’Italia numero 100, la Olbia-Tortolì di 221 km. Il tedesco della Lotto-Soudal ha preceduto sul traguardo Roberto Ferrari (UAE Emirates) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), conquistando la settima vittoria in carriera al Giro. Il campione nazionale della Germania ha indossato anche la maglia rosa, strappata dalle spalle dell’austriaco Lukas Postlberger che ieri aveva sorpreso tutti vincendo la prima tappa. Quarto Gaviria, seguito da Sbaragli, Battaglin, Gibbons, Thomas. Scivola in nona posizione la maglia ciclamino Ewan che durante la volata, nel momento decisivo, ha perso il pedale dopo un contatto con Gaviria.



Come ieri, anche la frazione odierna è stata subito caratterizzata da una fuga composta da cinque corridori, tra cui nuovamente l'eritreo Daniel Teklehaimanot, già protagonista nella prima tappa. A fargli compagnia oggi, Evgeny Shalunov (Gazprom – Rusvelo) Simone Andreetta (Bardiani – CSF), Lukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice) e Ilia Koshevoy (Wilier – Selle Italia).

Antonella Sica