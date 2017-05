Giro d\'Italia, ad Oropa trionfa la maglia rosa Tom Dumoulin

OROPA, 20 MAGGIO – La maglia rosa Tom Dumoulin si è aggiudicato la quattordicesima tappa del Giro d’Italia numero 100, da Castellania ad Oropa (131 km), uno degli arrivi più attesi di questa edizione della corsa rosa. L’olandese del Team Sunweb si gestisce in salita, resistendo agli attacchi del colombiano Nairo Quintana, e lo riprende a 1,7 km dal finale, riuscendo a staccarlo. Il capitano della Movistar è arrivato al traguardo con un ritardo di 14″ (più gli abbuoni). Buona prova per Zakarin e Landa, classificatisi rispettivamente secondo e terzo. Più staccati gli altri pretendenti alla maglia rosa: Pinot (35″) e Nibali (43″). Con la vittoria odierna Dumoulin consolida il suo primato in classifica e diventa sempre più padrone del Giro. Quintana ha ora un ritardo di 2'47", mentre il francese Pinot è staccato di 3'25". Più indietro Nibali, con un ritardo di 3'40".

Anche oggi la prima parte di gara è stata caratterizzata da una fuga, partita al km 31, formata da tre fuggitivi: Sergey Lagutin (Gazprom-Rusvelo), Daniel Martinez (Wilier-Selle Italia) e Natnael Berhane (Dimension Data). Il tentativo dei tre si è esaurito alle pendici della salita di Oropa.

Domani, 21 maggio, la quindicesima frazione da Valdengo a Bergamo, 199 km.

ORDINE D’ARRIVO

1.DUMOULIN TOM 3h 02’ 34”; 2. ZAKARIN ILNUR 0’ 03”; 3. LANDA MEANA MIKEL 0’ 09”; 4. QUINTANA NAIRO 0’ 14” ; 5. PINOT THIBAUT 0’ 35”; 6. YATES ADAM 0’ 41”; 7. NIBALI VINCENZO 0’ 43”; 8. PELLIZOTTI FRANCO 0’ 43”; 9. KRUIJSWIJK STEVEN 0’ 46”; 10. KANGERT TANEL 0’ 46”

Antonella Sica