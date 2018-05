Giro d\'Italia, Battaglin vince la quinta tappa

TRAPANI, 9 MAGGIO – Enrico Battaglin vince la quinta tappa del Giro d’Italia. Il ciclista veneto trionfa in 4h06’33’’ davanti al connazionale Giovanni Visconti e al portoghese José Goncalves. La tappa, lunga 153km, partiva da Agrigento fino a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. "L'ultima volta avevo vinto al Giro quattro anni fa, poi mi sono mancati i risultati – commenta Battaglin - Quest'anno ho ritrovato continuità e sono venuto qui con una buona gamba, con tappa fac-simile a quella di ieri non potevo non riprovarci, sono molto contento".

Mantiene la prima posizione e la maglia rosa Rohan Dennis, mentre l’altro favorito Miguel Angel Lopez perde terreno e secondi (42) a causa di un fuoristrada. Bene anche gli altri italiani, con Gavazzi in settima posizione e Pozzovivo nono. Domani i ciclisti affronteranno l’Etna e il leader della classifica generale si mostra entusiasta: "Oggi è stata una bella giornata in sella, con un ritmo piuttosto lento a causa del vento contrario. Ho sentito un po' di stress nel finale ma sono felice. E' solo la quinta tappa, ne mancano ben sedici, e domani sarà un'altra storia. Non vedo l'ora di vedere come andrò".

Un motociclista del servizio d'ordine, un 48enne imprenditore di Sambuca di Sicilia, in servizio come coadiutore, è stato investito prima dell'avvio della quinta tappa del Giro d'Italia ad Agrigento. L’automobilista, un 70enne, è entrato in un tratto di strada chiuso al traffico per via della manifestazione sportiva, investendo il motociclista. E' stato fermato e portato in questura.

Federico De Simone

Fonte immagine: gds.it