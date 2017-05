Giro d\'Italia: Jungels doma Quintana e trionfa a Bergamo

BERGAMO, 21 MAGGIO – Si avvicinano le Alpi, e con esse aumentano le emozioni della Corsa Rosa. Nella quindicesima tappa Valdengo-Bergamo oggi è successo di tutto, con cadute e rimonte sorprendenti, per concludere poi con la volata in cui si è imposto Bob Jungels.

Pronti, via e subito in quattro (Sanchez, Molard, Rolland e Deignan) cercano la fuga, tentando invano di sfilacciare il gruppo. Gli uomini della Bahrain di Nibali e quelli della Orica riescono tuttavia a mantenere un passo particolarmente sostenuto, neutralizzando di fatto il tentativo del gruppetto di testa di allungare sugli altri.

Paura per Nairo Quintana, caduto dopo aver impattato un guardrail sulla discesa del Selvino. Il colombiano si è però rialzato indenne e nonostante due cambi di bicicletta è riuscito a rientrare nel gruppo, complice anche la decisione di Dumoulin di dettare un ritmo più lento per attendere il suo ritorno.

Cadute in discesa anche per Formolo (nulla di grave per lui) ed Elissonde, costretto invece al ritiro per una frattura riportata in seguito all’ impatto. Giù anche Kangert, illeso dopo aver colpito un cartello stradale.

Finale di tappa al cardiopalma, con la volata tra Jungels, Quintana e Pinot, con il primo che è riuscito ad imporsi sui rivali ed a conquistare la tappa. Alle spalle Pozzovivo , Nibali e la maglia rosa Dumoulin, che ha conservato un margine di 2 minuti e 41 secondi su Nairo Quintana. Più staccati in classifica Pinot e Nibali, rispettivamente a 3 minuti e 21 e 3 minuti e 40 dalla maglia rosa.

La prossima tappa sarà la Rovetta-Bormio, 222 km con oltre 5400 metri di dislivello in cui corridori dovranno affrontare tre salite estremamente impegnative, tra cui il passo dello Stelvio con la temuta cima Coppi. L'arrivo sarà invece in pianura al termine di una discesa di oltre dieci chilometri.

Paolo Fernandes

Foto: infooggi.it