Giù da cavalcavia A24 vicino Roma: morti due gemelli, ipotesi suicidio

Due fratelli di 55 anni, testimoni li hanno visti lanciarsi

ROMA, 26 MAGGIO - Sarebbero due fratelli gemelli di 55 anni i due uomini precipitati dal cavalcavia dell'A24 nei pressi dell'uscita di Tivoli, vicino Roma. I due corpi sono stati identificati da pochi minuti. Al momento si ipotizzerebbe il suicidio.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che qualcuno li abbia visti gettarsi nel vuoto. I due fratelli erano residenti a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia stradale.

Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero riferito ai vigili del fuoco di aver notato una vettura ferma su un viadotto dell'autostrada nei pressi di Tivoli mentre i corpi senza vita dei due si trovavano invece unaì settantina di metri più in basso.



Sul posto sono presenti vigili del fuoco, polizia stradale e poliziotti del commissariato di Tivoli. Al momento non si

esclude alcuna ipotesi. I due uomini non sono stati ancora identificati anche se secondo alcune fonti si tratterebbe di due gemelli di 56 anni