Giù le mani dalle donne. Anche Calcinaia (PI) contro la violenza di genere

CALCINAIA (PI) - Sono più di 100 le donne che ogni anno in Italia vengono uccise da uomini che conoscevano o con cui, nella maggioranza dei casi, avevano avuto una relazione affettiva. Dati come questi mettono in luce come la violenza di genere sia un fenomeno radicato e diffuso, ma non per questo impossibile da combattere.

In questa difficile, ma urgente lotta, anche il Comune di Calcinaia fa la sua parte, attraverso iniziative ed eventi di sensibilizzazione e informazione in programma in vista del prossimo 25 Novembre, la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

“Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande”. È questa la scritta che da oggi campeggia sulla facciata principale del Palazzo Municipale di Piazza Indipendenza. Uno striscione per gridare no a ogni forma di abuso, posto simbolicamente sulla “casa” di tutti i cittadini e le cittadine per dare la giusta visibilità a un problema tanto rilevante, spesso taciuto. A collaborare alla realizzazione del manifesto la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera, lo Spi – Cgil locale, l’Auser e la Sartoria della Solidarietà di Calcinaia e Fornacette.

E sempre in tema di violenza di genere da segnalare un'altra bella iniziativa realizzata dalla Sartoria della Solidarietà in collaborazione con il Comune di Calcinaia. Prima che sia celebrata la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne saranno infatti distribuite delle trecce rosse portatrici di un significativo messaggio legato proprio alla questione femminicidio. Queste piccole opere sartoriali saranno distribuite agli esercizi commerciali di Calcinaia e Fornacette, durante il Consiglio Comunale del 21 Novembre prossimo e ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno al mini-torneo di Dicembre.

Anche i giovani saranno in prima linea nella lotta alla violenza di genere. L’assessorato alle politiche giovanili dell'amministrazione calcinaiola sta infatti organizzando per Sabato 16 Dicembre, al Palazzetto dello Sport di Calcinaia, un mini – torneo di palla prigioniera intitolato a Franca Viola, la prima donna italiana che rifiutò la pratica del “matrimonio riparatore”, divenuta per questo simbolo dell’emancipazione femminile italiana. Saranno ragazzi e ragazze del territorio a disputarsi il titolo di vincitori e saranno ancora loro a decidere a quale associazione o centro antiviolenza destinare il ricavato dell’iniziativa. Non mancherà un momento di confronto e dibattito sul tema della violenza di genere, a cui parteciperanno anche rappresentanti di realtà che quotidianamente lottano contro questo fenomeno.

Vale la pena sottolineare inoltre che il 24 Novembre sarà presentata in una conferenza stampa che si terrà presso l'Unione Valdera la composizione della nuova Commissione Pari Opportunità dell'Ente di via Brigate Partigiane, da sempre molto attiva nell'organizzare manifestazioni che promuovano la parità di genere.