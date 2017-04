Giulio Regeni, i genitori in Senato ribadiscono: "È stato un omicidio di Stato"

ROMA, 03 APRILE – Sono trascorsi 14 mesi dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto, e ancora non è stata fatta piena luce sulla vicenda. Claudio e Paola, i genitori del giovane, oggi, in una conferenza stampa in Senato, hanno ribadito che «La morte di Giulio è stata un omicidio di Stato» e chiedono alle autorità italiane verità e giustizia.

Sono stati «14 mesi surreali e pieni di dolore, che ci hanno obbligato a non abbassare mai la guardia», hanno dichiarato i Regeni. «Esigiamo la verità – ha aggiunto la mamma di Giulio - abbiamo diritto alla verità per la nostra dignità, ma anche per poter guardare a testa alta negli occhi i tanti giovani che in questi mesi ci hanno scritto e ci sono stati vicini».

Servono «azioni – hanno proseguito - da parte delle istituzioni italiane ma anche europee. Italia e Europa devono essere al nostro fianco, se non andranno avanti nella ricerca della verità, che esempio daranno ai giovani dei valori dell'Unione Europea?».

«Abbiamo avuto rassicurazioni dal premier Gentiloni. Continuiamo a confidare nelle nostre istituzioni – ha detto Claudio Regeni - Non solo chiediamo che il nostro ambasciatore non torni al Cairo ma ci auspichiamo che altri paesi, europei e non solo, facciano lo stesso».

I genitori di Giulio hanno poi rivolto un appello a Papa Francesco che il 28 e 29 aprile prossimi sarà in visita in Egitto, invitandolo ad affrontare la vicenda del ricercatore torturato e ucciso: «Siamo sicuri - ha detto Paola Regeni - che il papa non potrà in questo viaggio non ricordarsi di Giulio, unendosi alla nostra richiesta concreta di verità per avere finalmente la pace».

Il 28 aprile Papa Francesco al Cairo farà visita al grande imam di Al-Azhar, successivamente entrambi terranno un discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale sulla pace. Il giorno seguente invece papa Francesco celebrerà una messa.

[foto: tgcom24.mediaset.it]

Antonella Sica