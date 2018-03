Il catanzarese Giuseppe Bertolotti realizza il suo sogno grazie a Domenica In

CATANZARO 4 MARZO - "Ti invito ufficialmente al Forum di Assago a cantare insieme, bimbo fenomeno. Diffondete per favore così gli arriva". Questo il messaggio postato da Ermal Meta, vincitore con Fabrizio Moro dell'ultimo festival di Sanremo, sul suo profilo, subito dopo aver visto un video in cui, Giuseppe Bertolotti, 8 anni di Squillace (CZ), suona e canta "Non mi avete fatto niente", la canzone che ha permesso ai due professionisti, solo pochi giorni prima, di vincere la più importante manifestazione canora italiana.

E Giuseppe è veramente un fenomeno, ha il dono di riuscire ad individuare gli accordi soltanto ascoltando una canzone. Ascolta musica sin dalla nascita in famiglia e da due anni la studia in una associazione musicale del suo paese.Il suo sogno era quello che Ermal Meta, di cui adora anche altri testi, guardasse i video in cui egli canta le sue canzoni e apprezzasse. Il cantautore albanese, in realtà, ha fatto molto di più, lo ha invitato a cantare con lui in un concerto vero, quello del 28 Aprile alha fatto in modo, però, di anticipare questo incontro e ha accompagnato, ieri pomeriggio, Giuseppe ad un "Firma copie" dell'artista in un noto centro commerciale di Bergamo. Il cantante, dimostrando grande sensibilità e umiltà, ha percorso un tratto di strada in macchina insieme a Giuseppe, lo ha abbracciato forte con tanto affetto e ha dialogato con lui.Ha risposto alle sue domande e ha poi chiesto:"Vuoi scrivere canzoni da grande?". Alla sua risposta affermativa ha replicato:" Quando scriverai una canzone, voglio essere il primo ad ascoltarla". Gli ha donato una copia del suo CD autografata e gli ha dato appuntamento ad Aprile, quando il sogno di Giuseppe si realizzerà completamente.