Giuseppe Conte Ã¨ stato convocato al Quirinale

ROMA, 23 MAGGIO - Questa mattina c'è stato un nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. I due si sono parlati per circa un'ora e hanno confermato la loro volontà di proporre Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio.



Il capo politico dei 5 stelle ha voluto commentare la convocazione di Conte al Quirinale (prevista per le ore 17.30): "Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso". "Ha tenuto tutto l'impianto - ribadisce Di Maio - anche se sui ministri chi decide è il premier incaricato. Giuseppe Conte sarà un Presidente del Consiglio incaricato politico".



E proprio sul tema dei ministri i nodi non sembrano ancora essere sciolti, soprattutto per quanto riguarda gli Esteri, la Difesa e l'Economia (per quest'ultimo la notizia dell'ultima ora segnala il passo indietro di Savona e l'indicazione al suo posto di Giancarlo Giorgetti). La lista dei ministri è già stata compilata dalla Lega e dal Movimento ma, stando alla Costituzione, è il Presidente della Repubblica a nominarli, su indicazione del Presidente del Consiglio. La domanda dunque è: come si comporterà Mattarella? Rispetterà le scelte dei due partiti oppure chiederà a Conte di essere autonomo?

fonte immagine velvetgossip.it



De Rosa Danilo