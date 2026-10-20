Giuseppe Signori torna in azzurro come capo delegazione dell'Under 20
Giuseppe Signori è il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 20. L'ex attaccante, classe 1968, ha accolto con entusiasmo l'incarico, sottolineando il valore emotivo di un ritorno in azzurro. "Tornare in azzurro è un'emozione speciale e un grande motivo d'orgoglio", ha dichiarato Signori, che metterà a disposizione dei ragazzi la sua esperienza per accompagnarli nel percorso di maturazione e aiutarli a compiere l'ultimo passo verso il loro grande sogno: il salto verso palcoscenici di alto livello.
L'ex attaccante ha poi aggiunto: "Ringrazio il presidente Malagò per avermi offerto questa possibilità. Sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla FIGC e alla maglia azzurra". Un ritorno che segna un nuovo capitolo nella carriera di Signori, dopo gli anni da calciatore e le esperienze da dirigente.
Un ruolo chiave per la crescita dei giovani talenti
Il compito di capo delegazione dell'Under 20 è fondamentale per garantire un ponte tra la squadra e la federazione, oltre a rappresentare un punto di riferimento per i giovani calciatori. Signori, con la sua lunga esperienza nel mondo del calcio, saprà trasmettere valori e professionalità, contribuendo alla formazione non solo sportiva ma anche umana dei ragazzi. La sua nomina rientra nel progetto della FIGC di affidare ruoli chiave a figure di comprovata esperienza e vicinanza ai giovani.
Le parole del presidente Malagò
Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha voluto fortemente Signori in questo ruolo, riconoscendone le qualità umane e professionali. La scelta di un ex campione come lui testimonia l'attenzione verso la crescita dei settori giovanili e la volontà di creare un legame sempre più stretto tra passato e futuro del calcio italiano.
Con l'arrivo di Signori, l'Under 20 si prepara ad affrontare i prossimi impegni con un leader carismatico e motivato, pronto a dare il massimo per la maglia azzurra.
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