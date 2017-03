Giuseppe uomo saggio e attuale

Una società che vuole essere sana e vincente anche nelle buone cose della vita terrena, deve rivolgere di continuo i suoi pensieri al Signore. Tutto questo non per evadere dai problemi reali nel campo della politica, dell’economia e delle mille questioni quotidiane, ma per diventare titolari di gioia e di saggezza. Elementi necessari a drizzare i sentieri tortuosi che impediscono all’essere umano di realizzarsi nel modo migliore possibile. Le cose grandi e belle, siano esse le più antiche o le meno considerate, sono sempre per l’uomo un tesoro prezioso nascosto. Un capitale umano e divino lasciato nell’eternità da cui attingere le perle preziose che, tra mille scoperte e successi umani, possono indicare agli uomini di buona volontà le tante vie sconosciute.

È la strada naturale per riportare nel mondo l’equilibrio dimenticato; far gustare all’umanità il vero sapore della vita e per ridurre la corruzione, il disagio sociale, la disperazione di uomini, donne e bambini tormentati da guerre infinite e da violenze incredibili. Giuseppe ci aiuta ad entrare in questa prospettiva che non è esclusiva, ma che appartiene ad ogni persona. Tutti hanno diritto ad una esistenza dignitosa nella pace e nella giustizia, ma tutti hanno il dovere di cercare la strada legittima nella verità della Parola. Giuseppe da uomo proiettato nel fare sempre il bene può segnalarci, anche oggi un luogo di ristoro per poi ripartire ben rifocillati verso i traguardi da raggiungere. Il padre putativo di Gesù non concepisce, come attesta il suo comportamento con Maria, sua promessa sposa, che si possa fare del male. Quando scopre che la Madonna è incinta pensa solo di ritirarsi in segreto, per evitare qualunque sofferenza alla donna da lui scelta.

Anche dal ritorno dell’Egitto ascolta l’angelo che lo informava delle minacce in vista. Giuseppe preserva Gesù da ogni pericolo, grazie alla sua sapienza e ai suoi pensieri incessantemente rivolti al Signore. Gli stessi pensieri di quest’uomo rimangono sempre nel segreto del suo cuore e insegnano alla realtà odierna come non sia necessario, soprattutto in alcune circostanze, esternare le proprie amarezze interiori, specie se si confidi in Dio. Basta immaginare cosa sarebbe successo se il cuore di Giuseppe si fosse aperto a parenti, amici e conoscenti. Si sarebbe messo a repentaglio il compimento della profezia di Isaia per la salvezza del mondo.

Quante volte l’uomo invece, proprio per la sua voglia di esternare ogni cosa non solo direttamente, ma anche attraverso gli svariati mezzi comunicativi, rischia di suscitare drammi personali e non solo? Quanti infatti subbugli del cuore, gravi sofferenze, sfiducia nel proprio modo di essere e in tutto ciò che gli sta attorno! Una vera tragedia sociale da evitare e da sanare in nome della bellezza della vita. Ci sono segreti che salvano una persona o anche una comunità intera. Oggi, in questa direzione, c’è molto da lavorare per far capire il valore di questa verità.