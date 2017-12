Ecco "H", il barbiere delle palle di fuoco

ROMA, 4 DICEMBRE - Hamada Ramadan, denominato “H” dai suoi clienti, sta facendo scalpore a Giza grazie alla sua nuova tecnica per lisciare barba e capelli: le palle di fuoco.

“H” ha un piccolo negozio di barbiere a Giza, nel quartiere di Kafr Tohormos, frequentato sempre più da bambini ed adolescenti curiosi di sperimentare la sua tecnica innovativa. Accanto al negozio è stato adibito uno spazio con un monitor che proietta come le fiamme vengono utilizzate dal professionista, un modo per rassicurare i nuovi clienti rendendo chiaro che il metodo bizzarro adottato da “H” non è affatto pericoloso.

"Ho imparato la tecnica guardando dei video su internet," dice Hamada, "ma l'ho personalizzata e ora è diventata popolare, specialmente tra i ragazzi. E la maggior parte di quelli che la provano per la prima volta poi tornano.” Questa tecnica, spiega il barbiere, è molto più durevole, economica e oltretutto più salutare rispetto al normale utilizzo di piastre ed asciugacapelli.

Con l'arrivo di Eid al-Adha poi, "H", aiutato in bottega dal fratello, deve far fronte a orde di clienti visto che è tradizione per gli uomini mettersi a posto i capelli in vista della festività del Giorno del Sacrificio.

Fonte immagine: www.english.sina.com

Alessio De Angelis