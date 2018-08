Gizzeria (CZ), c.da Mortilla, incidente stradale una donna ferita in modo grave. Intervento dei VVF

GIZZERIA (CZ), 26 AGOSTO c.da Mortilla, incidente stradale una donna ferita in modo grave.

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per uno scontro tra due autovetture avvenuto sulla SP121 in Contrada Mortilla nel comune di Gizzeria. Le vetture coinvolte una Lancia Y ed un Mitsubishi Pajero.

La dinamica in corso di accertamento.Tre le persone a bordo della Lancia Y il conducente e due donne. La passeggera seduta accanto al conducente rimaneva incastrata nell'abitacolo per cui si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La stessa, ferita gravemente ma comunque cosciente, estratta dalla vettura veniva presa in cura dal personale Suem118 e trasportata immediatamente presso struttura ospedaliera.



Ferite ed escoriazioni varie per i rimanenti due occupanti della Lancia Y e per la conducente del Pajero.

I vigili del fuoco hanno altresì posto in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale.