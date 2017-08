Glasgow: giovane italiana trovata morta nel suo appartamento

GLASGOW, 4 AGOSTO - Debora R. era una ragazza italiana di ventisei anni originaria della zona di Biella ed è stata trovata morta all'interno del suo appartamento di Glasgow che condivideva con una sua amica.

A dare l'allarme è stata proprio l'amica, che ha trovato il corpo per terra una volta rientrata a casa. Le cause della morte sono però ancora sconosciute ma sul cadavere sembra non siano stati trovati segni di violenze.

Gli investigatori italiani sono stati avvisati così che i familiari della vittima potessero essere avvisati dell'accaduto. I genitori non avevano sue notizie da due giorni.

Debora, secondo quanto riferito, si era trasferita in Scozia da un anno per imparare al meglio l'inglese e per guadagnare qualche soldo per continuare gli studi.

Chiara Fossati

immagine da bignews2day.com