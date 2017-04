Gli imprenditori di successo del 2016

Chi sono e cosa fanno i 5 imprenditori più importanti dello scorso anno.

L'anno che si è da poco concluso ha visto alternarsi sul palcoscenico dell'imprenditoria italiana i successi di volti giovani e freschi, i fondatori di startup, a quelli dei manager e industriali al lavoro già da diversi decenni. Una tendenza, questa, sempre più frequente negli ultimi anni e che racconta come avendo coraggio, lungimiranza e determinazione, sia possibile per chiunque ottenere risultati brillanti. In quest'articolo vedremo assieme chi sono e di cosa si occupano gli imprenditori che hanno lasciato il segno nel 2016.

1. Marco Tronchetti Provera

Iniziamo con uno degli imprenditori icona degli anni '90 e 2000, un uomo ancora oggi capace di innovare e sorprendere. Parliamo di Marco Tronchetti Provera. Nato a Milano il 18 gennaio 1948, vede il suo nome legato in modo indelebile a due fra le più importanti aziende italiane: Telecom Italia e Pirelli. Della prima è stato presidente, dal 2001 al 2006, operando per essa un completo e soddisfacente tournaround finanziario; mentre in Pirelli, società italiana con la quale è legato dal 1986, attualmente riveste il ruolo di vice presidente esecutivo e amministratore delegato.



L'azienda, specializzata nella produzione e commercializzazione di pneumatici in tutto il mondo, è sana e in crescita. Lo dimostra l'ultimo rilevante investimento effettuato da Marco Tronchetti Provera e annunciato nel settembre del 2016. Si tratta di una manovra da 200 milioni di euro, dirottati verso lo stabilimento di Slatina, in Romania. Grazie a questo investimento lo stabilimento, attivo già dal 2004, verrà ampliato creando nuove opportunità di lavoro per la popolazione e per i partner locali, oltre a un considerevole aumento di produttività per Pirelli.

1. Saverio Murgia e Luca Nardelli

Parliamo ora di una coppia di giovanissimi imprenditori savonesi che con il loro genio, la loro creatività e professionalità sono riusciti a strappare gli elogi di Forbes, la famosa rivista statunitense specializzata in economia e finanza. Stiamo parlando di Saverio Murgia e Luca Nardelli. La loro idea, tanto semplice quanto innovativa, permette a tutte le persone con disabilità visiva totale o parziale di ricominciare a osservare il mondo, raccontato dalla voce del dispositivo marchiato Eyra. È questo il nome della startup che produce il piccolo assistente indossabile che, attraverso una serie di telecamere e sensori, è in grado di raccogliere informazioni sulla strada, sui volti delle persone e su tutto quello che il disabile incontra. Successivamente il dispositivo trasforma i dati raccolti in voce e li trasferisce direttamente alle orecchie del disabile attraverso delle normali cuffiette. Uno strumento intelligente e capace di migliorare la vita delle persone in modo significativo.



1. Federico Marchetti

Il Premio Imprenditore dell'Anno (EOY) 2016 è andato a Federico Marchetti, amministratore delegato di Yoox Net a Porter Group. Nato a Ravenna nel 1969, dopo la laurea presso l'Università Commerciale Bocconi di Milano e un master presso la Columbia University, nel 1994 inizia la propria attività a Londra e successivamente a Milano presso la società Bain & Co. Nel 2000 fonda Yoox e da allora la sua strada è costellata di successi.

La motivazione della sua nomina come imprenditore dell'anno? "Per aver realizzato, con un'intuizione originale e valorizzando le possibilità offerte dalla rete e dall’innovazione tecnologica, una realtà divenuta in pochi anni leader globale nel luxury-fashion e-commerce e prima azienda tecnologica italiana con una capitalizzazione di oltre tre miliardi di euro".

1. Fabiola Giannotti

Secondo una classifica stilata dall'Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali e presentata nel 2016 da la Repubblica, le donne manager in Italia sono aumentate del 29% negli ultimi 5 anni. Ne è un illustre esempio Fabiola Giannotti, la quale dal 1 gennaio 2016 è direttrice generale del CERN, l'organizzazione europea per la ricerca nucleare con sede a Ginevra. Si tratta della prima donna a ricevere quest'incarico, onore dovuto al fatto che Giannotti non è solo un'abile amministratrice ma, soprattutto, la fisica italiana più famosa al mondo. Nata a Roma nel 1960, dopo la laurea in fisica con indirizzo sub-nucleare, nel 1987 inizia il suo lavoro presso il CERN all'interno del quale svolge alcuni degli esperimenti più rilevanti del nostro secolo. Fra questi quello che la renderà famosa per sempre: l'osservazione di una particella compatibile con il bosone di Higgs.

1. Emma Marcegaglia

Infine, un'altra donna che verrà ricordata per aver infranto dei tabù: Emma Marcegaglia. Prima donna ai vertici di Confindustria, è anche la prima ed essere stata nominata presidente di Business Europe. Inoltre, da maggio 2014 è presidente di Eni, una delle aziende più potenti al mondo. Nata a Mantova il 24 dicembre 1965, dopo la laurea in Economia Aziendale alla Bocconi e un periodo di permanenza negli Stati Uniti, inizia la sua carriera lavorativa all'interno dell'azienda di famiglia, la Marcegaglia S.p.A., specializzata nella lavorazione dell'acciaio. Nel 2016 è nominata e fra i possibili vincitori del Premio Eccellenza Italiana il quale verrà assegnato il prossimo 15 ottobre 2017 a Washington. In questo caso Emma Marcegaglia è nominata come presidente della Luiss e la motivazione è: "per aver proiettato la Luiss nel gotha delle business school internazionali ottenendo la prestigiosa certificazione Equis”.

Sogni anche tu di diventare un imprenditore di successo? Rileggi le storie dei nostri 5 imprenditori per ricavare almeno 1 dei segreti che sta alla base di ogni carriera dorata.