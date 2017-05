Gli italiani: un popolo con lo smartphone in mano

Roma, 16 maggio 2017 - Gli italiani guardano la TV con lo smartphone in mano. E' il dato allarmante che emerge dai dati dell'Osservatorio Social TV 2017 presentati oggi al Maxxi di Roma.

Il Digital Lab dell'Università La Sapienza in collaborazione con SWG ha svolto un indagine che mostra come l'uso di più device contemporaneamente sia una pratica diffusa. Accanto alla televisione, quindi si utilizza lo smartphone (il 75% degli intervistati), seguito dal computer (61%) e dal tablet (47%). C'è una percentuale di intervistati (7,3%) che usa addirittura due altri apparecchi contemporaneamente: smartphone e tablet.

I motivi principali? Soddisfare direttamente durante la visione le curiosità sia sui contenuti proposti, sia sui prodotti pubblicizzati al loro interno, sia negli spazi pubblicitari. Il 9,1% del campione dichiara, infatti, di cercare solitamente informazioni sui prodotti presentati nei break pubblicitari e l'8,3% di farlo sui prodotti pubblicizzati all'interno delle trasmissioni che vedono. Il 12,2%, inoltre, dichiara di usare la ricerca online per verificare se le informazioni fornite dal programma siano vere o false.

L'interazione con social media e chat è poi una fonte di stimoli per altri programmi da guardare. I social network spesso dettano la moda del programmi da seguire, che vengono conosciuti attraverso le conversazionie le citazioni. Secondo i ricercatori dell'Osservatorio Social TV si tratta di un fenomeno che si autoalimenta dal contenuto tv che viene commentato sui social network e provoca, a sua volta, la curiosià per la visione in altre persone.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.mediabistro.com