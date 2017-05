Gli studenti del Liceo Campanella visitano la sede regionale Rai di Cosenza [Foto]

LAMEZIA TERME (CZ), 08 MAGGIO - Gli studenti del Liceo “Campanella” di Lamezia Terme, impegnati nel percorso di alternanza scuola - lavoro sulla comunicazione e l’informazione “scuolinforma 2.0”, hanno visitato la sede regionale Rai di Cosenza accompagnati dalle docenti Maria Fiorentino, Rossella Garritano e Michela Cimmino.

Guida preziosa durante la visita è stata indubbiamente la referente operativa del progetto “Rai porte aperte” Anna Bruna Eugeni che, insieme alla tutor Sara Dente, ha illuminato gli studenti sul cambiamento della televisione nel corso degli anni riguardante le tecniche di produzione e di trasmissione e si è prodigata a rendere tangibile la grande fatica che si nasconde dietro la televisione che ogni giorno entra nelle case della gente. L’attenzione degli studenti si è concentrata sulla sala - museo fornita degli strumenti indispensabili alla diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche tra gli anni ’70 e ’80 fino alla visione della moderna sala regia e allo studio dal quale viene trasmesso quotidianamente il telegiornale regionale.Lungo il percorso della sede regionale della Rai di Cosenza, gli studenti hanno incontrato i giornalisti che lavorano qui ed hanno rivolto loro delle domande sull’organizzazione della giornata della redazione televisiva, sul modo di scegliere le notizie da trasmettere e sul ruolo che ognuno occupa all’interno della redazione. L’iniziativa non è circoscritta al Liceo “Campanella” ma abbraccia un iter più ampio della Rai “Rai porte aperte” che sta estendendo a tutta Italia per aprire le sedi regionali della Rai alle scuole sollecitando visite didattiche, percorsi di alternanza scuola – lavoro, dibattiti di approfondimento. Attraverso simili strategie si facilita agli studenti la conoscenza delle varie professionalità che operano nella Tv pubblica capaci si stimolarli nell’intraprendere con convinzione percorsi formativi e professionali per l’avvenire.La docente Michela Cimmino, referente dei progetti di alternanza scuola-lavoro per il Liceo “Campanella”, ha sottolineato «l’alto valore dell’iniziativa per gli studenti, che hanno avuto modo di toccare con mano come si svolge il lavoro nella sede regionale della Tv pubblica, guardando alla Rai come un’istituzione al passo con i tempi, aperta alle scuole e al territorio, che ha raccolto la sfida della comunicazione 2.0 ed è in grado di offrire molteplici opportunità professionali ai giovani». Palese la soddisfazione per la collaborazione tra Rai e scuola manifestata dalle responsabili Anna Bruna Eugeni e Sara Dente che hanno riconosciuto la valenza delle « molteplici finalità del progetto “Rai porte aperte” per avvicinare la Rai ai giovani e i giovani alla televisione pubblica, che anche oggi, in uno scenario di cambiamenti epocali per l'informazione e la comunicazione, resta un punto di riferimento per l'informazione e la programmazione di qualità».

Lina Latelli Nucifero